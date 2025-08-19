Maroc

Météo Maroc : les prévisions du mercredi 20 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 août 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 20 août 2025:

– Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces du Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines de Tadla et l’intérieur du Souss.

– Nuages cumuliformes et faiblement instables sur l’intérieur des provinces Sahariennes.

– Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plateaux des Phosphates et sur le Nord-Ouest des provinces Sahariennes.

– Chasse-poussières locales sur les régions Est et Sud du Royaume.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les côtes Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental, l’Atlas et ses versants Est.

– Température minimale de l’ordre de 26/20°C sur l’Atlas, le Rif et les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, le Souss, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 19/24°C partout ailleurs.

– Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud de Mehdia, localement agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir, et au Sud de Dakhla.


