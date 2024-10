Météo au Maroc: pluies et temps froid ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 octobre 2024 :

-Pluies parfois orageuses localement importantes sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb, le Rif, Doukkala et le nord du Abda.

-Pluies éparses sur l’ouest de la Méditerranée, Chaouia, les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Saiss et le Moyen Atlas.

-Temps assez froid à froid avec de la gelée locale sur les régions de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur les plaines nord et centre et sur le moyen atlas.

-Température minimale de l’ordre de -01/05°c sur l’Atlas et les hauts plateaux, 05/11°c sur le nord de l’Oriental, le Rif et le Sud-est,13/17°c sur les Plaines Atlantiques et l’extrême Sud du pays et de 08/14°c partout ailleurs.

-Températures du jour en hausse.

-Mer peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.

