Voici les secrétaires d’Etat qui ont intégré le gouvernement

Le roi Mohammed VI a reçu ce mercredi, à la Salle du Trône au Palais Royal de Rabat, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration de l’architecture gouvernementale.

Six secrétaires d’Etat ont intégré l’Exécutif. Il s’agit de :

Zakia Driouich, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime.

Omar Hejira, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur.

Adib Benbrahim, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat.

Hicham Sabiry, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, chargé de l’Emploi.

Lahcen Essaadi, secrétaire d’Etat auprès de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale.

H.M.