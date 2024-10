Mohamed Mhidia effectue une visite au boulevard Zerktouni (VIDEO)

Mohamed Mhidia, le wali de la région de Casablanca, a effectué ce mercredi une visite au boulevard Zerktouni.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, le wali, accompagné de plusieurs responsables, a effectué cette visite afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réaménagement.

Ces travaux concernent l’élargissement de la chaussée et des trottoirs pour fluidifier le trafic et répondre aux besoins de mobilité des piétons, la création de zones de stationnement, l’installation de nouveaux feux de signalisation et l’amélioration de l’éclairage.

Un budget de 111 MDH a été alloué au réaménagement de ce boulevard de quatre kilomètres. Ces travaux, qui devraient durer pendant six mois, sont réalisés par deux sociétés afin d’accélérer la cadence et empêcher la perturbation du trafic routier.

D’ailleurs, les habitants de Casablanca attendent avec impatience la fin des travaux, qui contribueront à améliorer non seulement le cadre de vie, mais aussi l’attrait économique de la ville en facilitant les déplacements quotidiens.

H.M.