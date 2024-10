Botola Pro : le Wydad Casablanca s’impose face au Chabab Mohammedia (3-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad Casablanca (WAC) a battu le Chabab Mohammedia (SCCM) par 3 buts à 2, samedi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, en match comptant pour la 6ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les buts des Casablancais ont été marqués par le Sénégalais Mbaye Niang, auteur d’un doublé (22è s.p, 66è) et Jamal Harkas (69è). Les buts du SCCM ont été inscrits par Aymane Foutat (51è) et Aziz Ennakhli (82è, s.p). A la faveur de ce succès, les Rouge et Blanc se sont hissés à la 2è place avec 11 points, devancés au goal-average par l’AS FAR.

De son côté, le Chabab Mohammedia, qui vient d’essuyer sa cinquième défaite cette saison contre un seul nul et sans la moindre victoire, est toujours lanterne rouge avec un seul point.

La journée sera clôturée dimanche (18h00) avec le match entre l’Olympic Safi et l’Ittihad Tanger.