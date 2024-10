Trois nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau la Délégation Interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH), il a été procédé à la nomination de Fatima Berkane au poste de secrétaire générale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Chabab, a été nommé Directeur de l’École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) à Safi et Abderrahim Rafaoui, Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Béni Mellal, a ajouté Baitas.

S.L.