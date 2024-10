Agadir s’offre un grand refuge pour les animaux errants

Par LeSiteinfo avec MAP

Un grand refuge pour chiens et chats errants est en phase de construction à Agadir, et ce dans le cadre des efforts déployés pour la lutte contre ce phénomène endémique.

Avec une capacité d’accueil d’environ 1.000 chiens et 200 chats, le futur refuge qui s’étend sur une superficie globale de 3.941 m², respecte les normes internationales de protection animale définies par l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation mondiale de la santé animale.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du Conseil communal d’Agadir, Hossein Boudrar, a indiqué que cette initiative vise à promouvoir les services publics liés à la prévention sanitaire et à la salubrité publique, notant que ce refuge permettra d’assurer un environnement sûr et durable pour ces animaux et pour les habitants de la ville.

Cet espace a également pour objectif de fournir aux chiens et chats errants les services vétérinaires, notamment la stérilisation et la vaccination, le but étant de réduire les risques de propagation de maladies et infections, a poursuivi M. Boudrar, également chargé du Bureau communal d’hygiène.

Ce nouveau refuge dont les travaux de réalisation avancent à grands pas, ambitionne d’améliorer le paysage urbain d’Agadir, de maintenir un environnement propre et de promouvoir la qualité de vie des habitants de la ville.