Le Chef de gouvernement s’exprime sur les prix des produits de base

Les mesures prises par l’Exécutif, en plus des décisions de politique monétaire, ont permis de réduire le taux d’inflation et de garantir la stabilité des prix des produits de base, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Akhannouch, qui s’exprimait lors la séance plénière mensuelle des questions de politique générale adressées au Chef du gouvernement, a précisé que le gouvernement a mobilisé une enveloppe budgétaire de 88,2 milliards de dirhams (MMDH) durant la période 2022-2024 pour garantir la stabilité des produits de base, dont 53,6 MMDH pour le soutien du gaz butane, 17,5 MMDH pour le sucre et 16,8 MMDH pour la farine nationale et le blé tendre.

Le gouvernement, a-t-il poursuivi, a également consacré 8,6 MMDH pour le soutien exceptionnel aux professionnels du secteur du transport, 20 MMDH pour l’atténuation des effets de la sécheresse sur le secteur agricole, 8 MMDH pour le soutien aux prix de l’orge et des aliments composés, et 4 MMDH pour le soutien aux intrants agricoles, notamment les engrais et les semences.

Dans ce sens, Akhannouch a fait savoir que le gouvernement a décidé de suspendre les droits d’importation et d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation applicables à une quantité limitée d’animaux vivants et de produits agricoles au titre de l’année 2025.

Il a aussi rappelé que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a bénéficié d’un appui budgétaire global de 17 MMDH sur la période 2022-2025, afin de préserver la stabilité de la facture de consommation d’électricité.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a indiqué que l’Exécutif a mis en œuvre une feuille de route pour l’exécution de sa politique en matière d’emploi, visant à inverser la tendance haussière du chômage et à revenir à un taux de 9%, tout en créant 1,45 million de postes d’emploi d’ici 2030.

À cet effet, il a précisé que le gouvernement a mobilisé 14 MMDH dans le cadre de la loi de finances (LF) 2025, dont 12 MMDH pour l’incitation à l’investissement, 1 MMDH pour la préservation des emplois dans le secteur agricole et 1 MMDH pour l’amélioration des programmes actifs de promotion de l’emploi.

D’après Akhannouch, ladite feuille de route accorde une attention particulière aux catégories les plus vulnérables, à travers l’élargissement des programmes actifs de promotion de l’emploi pour inclure les non-diplômés, le renforcement de la formation en alternance à grande échelle (100.000 bénéficiaires en 2025), tout en préservant les emplois dans le secteur agricole, en luttant contre le décrochage scolaire et en levant les obstacles entravant l’accès des femmes au marché du travail.

S.L;