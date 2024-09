Rentrée politique: le point sur les dossiers stratégiques du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec la nouvelle rentrée politique, le gouvernement, qui vient d’achever la troisième année de son mandat, est appelé à interagir avec divers dossiers et questions stratégiques à dimension économique et sociale.

La lutte contre le stress hydrique et ses répercussions sur les activités agricoles s’érige en priorité, notamment après des années successives de sécheresse. A cet égard, le discours Royal à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône constitue une feuille de route à même de répondre aux besoins croissants en cette ressource vitale et de faire face aux contraintes qui se posent en la matière.

La prochaine étape requiert ainsi l’actualisation permanente des mécanismes de la politique nationale de l’eau, le gouvernement étant appelé à accélérer la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques, en plus de poursuivre les programmes de construction des barrages et des stations de dessalement d’eau de mer. Dans une déclaration à la MAP, le professeur de droit public à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Atik Essaid, souligne la nécessité de mettre en place de nouvelles visions compatibles avec la situation climatique actuelle, tout en fixant des objectifs stratégiques qui tiennent compte des conditions climatiques des régions et dont la finalité serait de réaliser la justice hydrique.

Sur le plan social, et dans le cadre du parachèvement et du renforcement des fondements de l’État social, la réforme des retraites figure en tête des priorités de l’Exécutif.

Face aux difficultés rencontrées par les caisses de retraite, le gouvernement est appelé à réfléchir à des solutions qui assurent la viabilité financière de ces caisses, de manière à garantir les droits des générations futures, en concertation avec les différents partenaires sociaux et économiques.

M. Essaid estime, à cet égard, que la réforme des retraites « requiert un compromis reposant sur une vision convaincante fruit d’un projet global et détaillé, à même de promouvoir le processus du dialogue social et la situation sociale des bénéficiaires et de garantir la viabilité financière des caisses de retraites ».

Par ailleurs, le gouvernement entend promulguer le projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, qui sera au menu du nouveau round de dialogue social et dont les dispositions devraient être soumises au Parlement au cours de cette année.

La sauvegarde du pouvoir d’achat des citoyens n’est pas en reste. Dans ce sens, la note d’orientation du Chef de gouvernement relative au projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2025 souligne que le gouvernement continuera à soutenir les biens et services de base, notamment le gaz butane, le sucre raffiné et la farine de blé tendre, en destinant 16,5 milliards de dirhams (MMDH) à la Caisse de compensation.

D’autre part, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des mesures fiscales et douanières à dimension sociale, visant l’exonération des produits de grande consommation, de même qu’il continuera à subventionner les aliments pour le bétail et les engrais afin de préserver le capital végétal et animal.

Sur le plan économique, le gouvernement œuvrera pour dynamiser l’investissement en vue de stimuler la création d’emploi, ainsi que pour préparer un climat d’investissement favorable à une croissance économique durable, tout en œuvrant pour un équilibre stratégique entre les dimensions sociale et économique.

Sur un autre registre, l’Exécutif intensifie ses efforts pour atteindre l’équilibre requis entre l’amélioration des marges budgétaires et la viabilité des finances publiques, tout en respectant ses engagements pour faire face aux contraintes conjoncturelles actuelles, et en continuant à mettre en œuvre les diverses réformes sociales et économiques qui créeront des opportunités d’emploi et consolideront les fondements du développement global.

« Confrontée à des défis majeurs, économiques, sociaux et climatiques, cette étape de l’action gouvernementale nécessite d’examiner les approches les plus efficientes pour mettre en œuvre les chantiers prioritaires », note M. Essaid à ce propos.

Et de souligner que le parachèvement des chantiers sociaux et de développement, lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est à même d' »instaurer une approche renouvelée et globale renforçant les fondements de l’État social et permettant d’améliorer les conditions de vie des citoyens ».

Le Chef du gouvernement, qui présidait jeudi à Rabat le premier Conseil gouvernemental de cette rentrée politique, avait souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour réussir la mise en œuvre des différentes politiques publiques, d’accélérer la cadence du travail et de faire preuve de sérieux et d’efficacité dans la mise en œuvre des différents projets programmés.