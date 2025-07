Protection des animaux errants: ce qu’il faut savoir sur le projet de loi adopté

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi à Rabat, a adopté le projet de loi n°19.25 relatif à la protection des animaux errants et à la prévention des dangers qu’ils peuvent engendrer, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Ledit projet s’inscrit dans un contexte marqué par la recrudescence du phénomène des animaux errants, devenu un défi majeur nécessitant une réponse urgente de l’État, en raison de ses répercussions directes sur la sécurité sanitaire et la tranquillité publique, a souligné le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Compte tenu de leur prolifération anarchique dans les lieux publics, ces animaux représentent une source préoccupante de transmission de certaines maladies infectieuses et graves, ainsi qu’une cause directe d’accidents de la circulation et de nombreuses agressions contre des personnes, a fait savoir Baitas.

Parallèlement, le texte vise à protéger ces animaux contre les maladies et les risques auxquels ils sont exposés, en assurant leur prise en charge dans des conditions appropriées.

Et de préciser que cette loi permettra d’instaurer un cadre juridique conciliant la préservation de la sécurité des citoyens avec la prise en charge et la protection des animaux errants, notamment les chiens, en s’appuyant sur plusieurs expériences comparatives ainsi que sur les recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

S.L