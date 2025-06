Panne électrique d’avril : l’Espagne tire les leçons et réforme son système

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement espagnol a approuvé, mardi, une batterie de mesures visant à prévenir une nouvelle mégapanne électrique, deux mois après la coupure massive qui a affecté toute la péninsule ibérique.

Le décret, adopté en Conseil des ministres, se focalise sur le renforcement du stockage énergétique et la résilience du réseau afin de rendre le système électrique « plus robuste et plus efficace », a indiqué la ministre de la Transition écologique Sara Aagesen lors d’une conférence de presse à l’issue du Conseil.

Ce dispositif s’articule autour d’un renforcement de la supervision, des capacités de contrôle de la tension et d’amortissement des oscillations électriques sur le réseau, a ajouté la ministre.

Parmi les mesures phares figure l’assouplissement des délais d’autorisation pour les projets éoliens et photovoltaïques, ainsi que des aides à l’installation de dispositifs de stockage – en particulier des batteries – sur les sites de production d’énergie renouvelable.

Ce décret s’inscrit dans la continuité du soutien affiché par le gouvernement espagnol aux énergies renouvelables, brièvement mises en cause après la panne du 28 avril, mais finalement exonérées de responsabilité à l’issue des enquêtes techniques, a-t-elle souligné.

Un rapport d’experts mandatés par le ministère de la Transition écologique a attribué la panne à un phénomène de surtension ayant entraîné une « réaction en chaîne », aggravée par la déconnexion inappropriée de plusieurs centrales électriques. Le document souligne aussi une préparation insuffisante de Red Eléctrica de España (REE), gestionnaire du réseau, qui opérait ce jour-là avec « le dispositif de régulation le plus faible depuis le début de 2025 ».