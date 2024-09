Midelt : arrestation d’un jeune de 19 ans qui préparait des plans terroristes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé jeudi un élément imprégné de l’idéologie extrémiste, dans le cadre des opérations sécuritaires continues visant à combattre et à neutraliser la menace terroriste qui guette la sécurité du Royaume et des citoyens.

Dans un communiqué, le pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique que le prévenu, âgé de 19 ans et originaire de Ksar Amalou à Errich (province de Midelt), a manifesté sa volonté de mettre en œuvre des plans terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par la BNPJ, sous la supervision du parquet en charge des affaires terroristes, en vue d’élucider toutes les activités extrémistes qui lui sont reprochées et préciser ses éventuelles connexions avec les différentes organisations terroristes.