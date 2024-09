Des pluies torrentielles provoquent des inondations à Midelt

Les pluies torrentielles qui se sont abattues lundi sur la province de Midelt ont provoqué des inondations dans la commune Ait Abbas.

Selon une source de Le Site info, ces averses ont également entraîné la montée du niveau d’un cours d’eau, ce qui a suspendu le trafic routier. Et d’ajouter que la circulation a été bloquée entre Errich et Midelt à cause d’un glissement de terrain, provoqué par les fortes pluies enregistrées dans la région.

Notre source lance d’ailleurs un appel au ministère de tutelle afin d’intervenir pour débloquer les routes et venir en aide à la population.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 03 septembre 2024:

– Nuages instables avec orages et ondées ou averses par endroits sur l’Atlas, ses versants est et sur l’oriental, pouvant toucher également le nord-est des provinces sahariennes.

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss, l’extrême sud-est et sur l’intérieur des provinces sud.

– Nuages bas avec bruine locales sur les cotes entre Tiznit et boujdour.

– Formations brumeuses par endroits sur l’est de la Méditerranée, le Saïss, les plaines nord et les côtes centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le sud de l’oriental, l’atlas, le sud-est et sur les cotes centre et sud.

– Températures minimales de l’ordre de 13/18°c sur les haut et moyen atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 22/29°c sur les extrêmes sud et sud-est du pays, l’anti-Atlas et l’intérieur du Souss 16/22°c sur le reste du pays.

– Températures maximales en légère hausse sur le Souss et l’intérieur des provinces sud et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

H.M.