Midelt: un Caïd impliqué dans une affaire de corruption

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de son suivi quotidien du rendement des agents d’autorité et de son souci de garantir le respect des règles déontologiques régissant le service public, le ministère de l’Intérieur a procédé à la suspension d’un Caïd au niveau de la province de Midelt sur fond d’ouverture d’une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour son implication présumée dans une affaire de corruption.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur précise que les procédures administratives adéquates seront appliquées à l’encontre du concerné, conformément aux lois et règlements en vigueur et ce, à la lumière des résultats des investigations et de la procédure judiciaire.

S.L.