Casablanca: une personne arrêtée pour vol avec violence dans une agence de transfert d’argent

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police de la zone de Hay Hassani à Casablanca ont réussi ce lundi à arrêter une personne soupçonnée d’être impliquée dans un vol avec violence au sein d’une agence de transfert d’argent.

Le suspect aurait commis ce vol ce lundi matin en dérobant une somme d’argent à l’intérieur de l’agence de transfert d’argent à Casablanca, après avoir exercé de la violence et menacé une employée avec une arme blanche. Il a été encerclé par certains citoyens, et l’intervention rapide de la police a conduit à son arrestation et à la saisie de l’arme blanche utilisée dans l’agression.

Le suspect a été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances et les détails de cette affaire, ainsi que de déterminer les véritables motivations derrière la commission de ces actes criminels.