Festival des Plages 2024 : succès retentissant pour Maroc Telecom

Maroc Telecom a clôturé avec succès la 20ème édition du « Festival des Plages », événement devenu incontournable dans le paysage culturel marocain.

Du 13 juillet au 21 août 2024, le festival a fait vibrer les plages de M’diq, Al Hoceima, Martil, Tanger, Saïdia et Nador, attirant une affluence record de plus de 11 millions de spectateurs venus profiter de concerts gratuits et de performances artistiques exceptionnelles.

Cette édition anniversaire a été marquée par des spectacles mémorables, une ambiance festive qui a su captiver un public large et diversifié et de grands moment d’émotion durant les soirées organisées lors de la Fête du Trône, l’anniversaire de la Révolution du Roi et Peuple et la Fête de la Jeunesse.

Tout au long du festival, pas moins de 113 concerts ont été organisés, rassemblant des foules enthousiastes venues de tout le pays et d’ailleurs. Près de 200 artistes locaux, nationaux et internationaux, issus de divers horizons musicaux, ont illuminé les scènes installées sur les plages, offrant une programmation couvrant tous les genres de musiques urbaines et populaires (Hip Hop, Rap, Fusion, Chanson Marocaine, Amazigh, Chaabi et Contemporaine, musique Sharqui, Raï, Reggada).

Ce rendez-vous culturel, devenu incontournable au fil des ans, a proposé bien plus que des concerts. En plus des performances musicales, les festivaliers ont pu assister à des spectacles de rue et participer à des ateliers créatifs. Les enfants ont également été choyés, avec des villages d’animations spécialement conçus pour eux (trampolines, ateliers de peinture…) faisant du festival un véritable espace de partage pour tous.

Au-delà du plaisir qu’il offre et de son engagement envers la culture, le « Festival des Plages » de Maroc Telecom joue également un rôle crucial dans la dynamisation de l’économie locale, contribuant à l’activité des villes côtières en période estivale.

Maroc Telecom tient à exprimer ses vifs remerciements aux artistes, aux autorités locales et au public fidèle, dont l’engagement a fait de cette 20ème édition un succès retentissant. Ce festival demeure une référence en matière de divertissement estival au Maroc et de promotion des valeurs de partage, de convivialité et d’inclusion.