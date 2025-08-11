Festival des Plages Maroc Telecom : ouverture prochaine des scènes de Martil, Saidia et Nador 

Ce week-end, le Festival des Plages Maroc Telecom a offert aux spectateurs des soirées magiques sur les plages.

Les scènes de M’diq, Al Hoceima et Tanger ont vibré aux sons de stars nationales et de talents locaux, rassemblant familles, amis et vacanciers dans une ambiance à la fois festive et chaleureuse.

Un record d’affluence a été atteint lors du concert de Daoudi, star du Chaâbi, avec 250.000 festivaliers réunis pour vivre des moments uniques. Le public, toujours plus nombreux, a également partagé des soirées inoubliables avec Mocci, H-Kayn, Mehdi Fadili, Saïd Senhaji et bien d’autres, où les générations se sont mêlées pour célébrer la musique marocaine et ses talents.

Et ce n’est pas fini : la tournée se poursuit et promet encore de belles nuits étoilées, gratuites et ouvertes à tous. Dès le 15 août, cap sur Martil, Saïdia et Nador, où de nouvelles scènes s’animeront pour prolonger la fête tout au long de l’été !

Les prochaines dates à retenir jusqu’au 19 août : M’diq – Abdelali Anouar (11/08), Madd (12/08), Walid Rahmani (13/08), Salma Rachid (14/08), L7OR (15/08), Hatim Ammor (16/08), Mehdi Fadili (17/08), Ihab Amir (18/08), Badr Ouabi (19/08).

Al Hoceima – Stati (14/08), Issam Kamal (15/08), Cheba Maria (17/08). Tanger – Muslim (14/08).

Le Festival des Plages Maroc Telecom, c’est la musique gratuite, des soirées festives et l’assurance de repartir avec des souvenirs plein la tête.