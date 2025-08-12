L’artiste Mochi enflamme Tanger lors du Festival des Plages (VIDEO)

L’artiste “Mochi” a animé, hier soir, un concert à Tanger, dans le cadre de la 21ᵉ édition du Festival des Plages organisé par Maroc Telecom.

Il a interprété un florilège de ses plus grands succès, repris en chœur par le public venu non seulement de Tanger, mais aussi des villes voisines, pour profiter des soirées proposées par le festival.

À cette occasion, “Mochi” a confié à le Site Info sa grande joie de se produire à Tanger, auprès d’un public qui lui est particulièrement cher, espérant que le spectacle serait à la hauteur des attentes de la foule nombreuse présente.

Il a également révélé qu’il s’agissait de sa toute première participation au Festival des Plages de Tanger, et annoncé la préparation de plusieurs nouveaux projets qui verront bientôt le jour, dont un nouvel album comprenant notamment des collaborations artistiques.

Par ailleurs, la chanteuse Kawtar Tissiya a tenu à soutenir son mari, l’artiste Mochi, en assistant au concert depuis les premiers rangs.

Pour rappel, le Festival des Plages de Maroc Telecom s’est imposé, depuis plus de vingt ans, comme un rendez-vous incontournable, attirant chaque année des millions de spectateurs venus de tout le Maroc pour profiter de la musique et de la culture. Il met en valeur la richesse musicale marocaine, accueille plus de 200 artistes marocains et internationaux et propose pas moins de 100 concerts.

Cette édition se déroule dans plusieurs villes : M’diq, Tanger, Al Hoceïma, Martil, Saïdia et Nador.