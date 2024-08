Haifa Wehbe interdite de toutes activités artistiques en Égypte

La syndicat des professions musicales et cinématographiques en Égypte a décidé de dispenser la chanteuse libanaise Haifa Wehbe de tous les permis de travail artistique, y compris pour les concerts et les films, jusqu’à ce que les litiges juridiques la concernant soient résolus.

Cette décision fait suite à une plainte officielle reçue par le syndicat des professions cinématographiques, signalant que Haifa Wehbe aurait enfreint les accords contractuels avec une société de production cinématographique, entraînant des dommages financiers pour les parties concernées.

Un communiqué officiel, publié conjointement par le syndicat des professions musicales et le syndicat des professions cinématographiques, révèle que la chanteuse libanaise n’a pas respecté les termes de son contrat avec la société de production cinématographique et n’a pas exécuté les directives émises par la commission d’enquête du syndicat des professions cinématographiques. En conséquence, il a été décidé de suspendre son activité et de lui interdire d’obtenir des permis de travail en Égypte.

Concernant la fixation de la date de l’enquête avec Haifa Wehbe, le communiqué précise que le responsable des affaires juridiques se chargera de déterminer la date de la comparution de la chanteuse et de la partie plaignante, et qu’elle sera communiquée au plus tard la semaine prochaine.