Maroc-Egypte: le message du Roi Mohammed VI à Al-Sissi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion de la commémoration de la Révolution du 23 juillet.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à Al-Sissi, priant le Tout puissant de renouveler pareille occasion pour le peuple égyptien frère dans davantage de progrès et de prospérité.

Par la même occasion, le Roi réitère Sa fierté des relations de fraternité distinguées unissant le Maroc et l’Égypte, faisant part de Sa conviction qu’elles poursuivront leur évolution accélérée à la faveur de la volonté commune et de la coordination soutenue entre les deux chefs d’État au service des aspirations et des intérêts des peuples marocain et égyptien frères.

