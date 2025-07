Mohamed Ounajem de retour en Egypte

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club égyptien de football Kahrabaa Ismailia a annoncé, dimanche, la signature du joueur marocain Mohamed Ounajem.

Ancien joueur du Wydad de Casablanca, du Zamalek SC et du club libyen d’Al-Suqour, Ounajem s’est engagé pour deux saisons avec Kahrabaa Ismailia, tout juste promu en première division du championnat égyptien pour la première fois de son histoire.

Ounajem a porté pendant neuf saisons les couleurs du Wydad de Casablanca, où il a remporté plusieurs titres nationaux et africains. Entre 2019 et 2021, il a défendu les couleurs du Zamalek SC, disputant 64 matches, marquant 5 buts et délivrant 10 passes décisives, contribuant au sacre du club cairote avec quatre trophées locaux et continentaux.

Sa dernière expérience remonte au club libyen d’Al-Suqour lors de la saison 2024-2025, avant de choisir de relever un nouveau défi dans le football égyptien.

Le Marocain est la troisième recrue de Kahrabaa Ismailia lors du mercato estival, dans le cadre d’une politique de renforcement des rangs de l’équipe en préparation de la nouvelle saison.

S.L.