Dacia maintient sa première place du marché automobile

Dans un marché des véhicules particuliers très dynamique (+34% à fin juin) et fortement concurrentiel, Dacia confirme son statut de marque leader, avec 23,6% de part de marché VP, et plus de 26% sur le mois de juin isolé.

Depuis le début de l’année, 23 553 voitures neuves ont été vendues sous le logo Dacia, en hausse de près de 20%. Les Marocains confirment une fois de plus leur préférence pour la marque à la meilleure offre prix/prestation et l’attractivité de la nouvelle gamme.

UNE SOLIDE PERFORMANCE SOUTENUE PAR LES 3 MODELES PILIERS fraichement completéS par Bigster ET LE Nouveau DACIA DUSTER PLUS ATTRACTIF QUE JAMAIS

Le premier constructeur automobile au Maroc domine le marché, ce 1er semestre, avec 3 modèles dans le Top 10 des ventes : Logan, Sandero et Duster. Les deux voitures les plus vendues dans le Royaume, Logan et Sandero, sont fabriqués dans les usines Renault Group au Maroc.

Dacia Logan, Made In Morocco, est le 1 er modèle le plus vendu sur le marché . Elle enregistre 8.967 exemplaires vendus à fin juin et domine largement son segment ( 84,6% ) .

20 ANS d’HISTOIRE, 15 ANNEES DE LEADERSHIP et des NOUVEAUTES A VENIR

Depuis le lancement de la marque Dacia au Maroc en 2005, 630 600 clients se déplacent au quotidien au volant d’un véhicule Dacia. Marque numéro 1 du marché automobile depuis 2010, Dacia s’appuie aujourd’hui sur une gamme de modèle piliers et de nouveaux arrivants lui permettant de conquérir de nouvelles parts de marché. Dacia répond aux besoins des clients en offrant le meilleur rapport prix/prestation et en introduisant la motorisation hybride pour la première fois dans sa gamme avec Jogger.

Au 2ème semestre, Dacia poursuivra sa dynamique avec la commercialisation de la nouvelle Spring au Maroc et l’introduction de la motorisation hybride 155 sur Dacia Bigster. Ces motorisations alternatives et électriques permettront d’offrir aux Marocains, une mobilité plus respectueuse de l’environnement et accessible.

Nouveau Duster en motorisation essence sera également commercialisé au 2ème semestre en boite de vitesse automatique élargissant ainsi l’offre du SUV le plus vendu à particuliers au Maroc.