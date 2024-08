Police de Tanger : cérémonie symbolique en l’honneur d’un enfant de 5 ans (PHOTOS)

La préfecture de police de Tanger a organisé, ce jeudi 1er août, une réception symbolique en l’honneur de l’enfant « Amir », âgé de cinq ans, qui avait exprimé son désir de rejoindre les rangs de la police nationale à l’avenir.

Cette réception, supervisée par le wali de la police de Tanger, a rassemblé des membres du personnel de police en uniforme ainsi que les parents de l’enfant honoré.

Lors de l’événement, l’enfant « Amir » a reçu un uniforme complet de la police avec tous les accessoires nécessaires, en versions hiver et été. Il a également eu l’opportunité de visiter divers lieux au sein de la préfecture de police et de faire une tournée avec des agents de police, tout en prenant des photos souvenirs avec plusieurs policiers et policières.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions menées par la Direction générale de la sécurité nationale dans plusieurs villes marocaines, visant à promouvoir le concept de la police citoyenne et à réaliser les rêves des jeunes enfants, en leur offrant des moments réels où ils peuvent porter des uniformes de police et se projeter dans le métier de futur policier.