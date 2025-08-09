Terrible incendie dans une maison à Tanger

A la Une

Un terrible incendie s’est déclaré jeudi dans une maison située à proximité de la gare ferroviaire de Tanger.

Selon une source de Le Site info, l’incident n’a fait aucune victime mais a causé d’importants dégâts matériels.

La même source précise que les éléments de la protection civile se sont rendus sur place dès qu’ils ont été alertés et sont parvenus à maîtriser les flammes.

Les services de sécurité de Tanger ont, pour leur part, ouvert une enquête urgente afin de déterminer les circonstances de cet incident.

H.M.