Stéphane Séjourné: « une nouvelle ère s’ouvre pour les Marocains et les Français »

En soulignant que « le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, le président de la République M. Emmanuel Macron a défini le cap », a affirmé, mardi, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, notant qu’il s’agit « aussi de la conviction de la France ».

« En ce jour particulier pour les Marocains, à l’occasion des vœux transmis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le président de la République a indiqué la direction qu’il souhaite projeter dans les relations avec le Maroc dans tous les domaines. Il a également défini un cap sur la question du Sahara », a affirmé M. Séjourné, qui s’exprimait à l’occasion de la réception offerte par l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail et l’ambassadeur du Royaume auprès de l’Unesco, Samir Addahre à l’occasion de la Fête du Trône.

« Le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont les mots du président de la République et c’est la conviction de la France », a relevé le chef de la diplomatie française.

« Ce cap est naturel avec la clarté et la constance de la position de la France », a dit M. Séjourné, notant que son pays « s’est toujours tenu du côté du Maroc face à cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume ».

Ce cap est également naturel « parce qu’un consensus international est né depuis quelques années autour de cette question » et « parce que nous avons travaillé ensemble et nous continuerons à le faire pour réussir dans cette voie », a dit le ministre français.

« Nous appelons désormais à avancer sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine qui constitue désormais pour la France la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », a poursuivi M. Séjourné.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la diplomatie française a précisé que la France défendra cette position au niveau international.

« Il y a un consensus international qui se renforce sous l’impulsion du Maroc autour du plan d’autonomie. Il faut que la France accompagne également ce mouvement. Nous sommes disposés à œuvrer au niveau des instances multinationales pour porter la voie française sur la question du Sahara », a déclaré M. Séjourné.

Et d’ajouter que « La France a œuvré dans le sens de l’histoire. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre et elle sera pour les Marocains et les Français très prospère ».