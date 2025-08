France-Algérie : Macron exige des mesures fortes contre Alger

Dans un courrier adressé au Premier ministre François Bayrou, que Le Figaro s’est procuré, le président de la République appelle le gouvernement à durcir le ton face au régime algérien. Il réclame « des décisions supplémentaires » en réponse à une série d’incidents ayant détérioré les relations bilatérales ces derniers mois.

« Il aurait pu en être autrement », déclare le chef de l’État dans un entretien accordé au quotidien. Mais selon lui, la France n’a désormais « pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté » vis-à-vis d’Alger.

Cette prise de position intervient après six mois de tensions croissantes entre Paris et Alger, alimentées par des divergences politiques et diplomatiques. L’arrestation puis la condamnation des écrivains Boualem Sansal et Christophe Gleizes, les interpellations d’influenceurs algériens relayées par Bruno Retailleau, ainsi que les désaccords persistants sur le dossier du Sahara occidental, ont nourri le climat de crispation.

Parmi les pistes envisagées, le président propose de suspendre officiellement l’accord bilatéral de 2013 sur les exemptions de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. Une mesure symbolique mais lourde de conséquences, qui traduirait un changement de cap dans la politique française à l’égard d’Alger.