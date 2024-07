Finance verte : le Maroc, un modèle à suivre dans la région

La transformation durable du Maroc sous le règne de Mohammed VI est un modèle de croissance équilibrée et respectueuse de l’environnement. Les initiatives en finance verte, combinées à une volonté politique forte et à des partenariats internationaux, ont permis au Maroc de se positionner comme un leader régional en matière de développement durable.

La trajectoire de développement durable dans laquelle le Maroc s’est inscrit, au cours des 25 dernières années, a transformé le pays en un modèle de croissance économique équilibrée, respectueuse des impératifs écologiques et intégrant des pratiques durables à tous les niveaux. Le domaine de la finance en fait partie intégrante, grâce à des initiatives pionnières et des réformes structurelles qui ont renforcé la position du Maroc en tant que leader régional en matière de finance verte.

Obligations vertes

En 2016, le Maroc a émis ses premières obligations vertes, une initiative pionnière en Afrique. Ces obligations, régies par des directives spécifiques de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), visent à financer des projets de développement durable, notamment dans les secteurs de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique et de la gestion des déchets.

Depuis, le pays a émis plusieurs autres obligations vertes, renforçant sa position de leader régional. Par exemple, en 2022, la Banque Centrale Populaire (BCP) a lancé la première émission d’obligations vertes en devises étrangères, soutenue par des investissements de Proparco et de la Société financière internationale (IFC), totalisant 135 millions d’euros pour financer des projets d’énergie renouvelable.

En outre, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a investi 19,2 millions d’euros dans la première obligation verte pour les infrastructures vertes au Royaume. En outre, le Maroc a bénéficié du soutien de la BERD et de l’Union européenne (UE) pour financer des initiatives vertes. Le programme «Chaîne de valeur verte» (Green Value Chain ou GVC), doté de 90 millions d’euros, est axé sur le soutien des investissements des petites et moyennes entreprises (PME) dans des mesures d’efficacité énergétique et d’optimisation des ressources ainsi que sur leur intégration dans les chaînes de valeur régionales.

Ce programme est financé par la BERD, le Fonds Vert pour le Climat (GCF), et des banques locales comme Société Générale Maroc, Crédit du Maroc, et Banque Populaire, avec des subventions complémentaires de l’UE et de la Corée du Sud.

En outre, la Facilité de financement d’économie verte (Green Economy Financing Facility ou GEFF) du Maroc, également soutenue par la BERD et l’UE, vise à fournir jusqu’à 163 millions d’euros de financement total à des centaines d’entreprises privées par le biais de lignes de crédit accordées par des institutions financières locales. Ce programme soutient l’atténuation du changement climatique, l’adaptation et l’adoption de technologies vertes dans divers secteurs comme l’agroalimentaire, l’industrie, les services, et la construction.

Le rôle clé de Bank Al-Maghrib

Bank Al-Maghrib joue un rôle clé dans la régulation de la finance verte, en mettant en place des directives spécifiques pour encourager les banques à intégrer les risques environnementaux dans leurs évaluations de crédit et à financer des projets durables.

Parmi les actions significatives, la banque centrale a émis des directives obligatoires pour que les institutions financières intègrent les risques environnementaux et sociaux, encourageant ainsi les banques marocaines à développer des produits financiers verts, comme les prêts verts, destinés à financer des projets respectueux de l’environnement, tels que l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique.

En soutenant l’émission d’obligations vertes par les banques locales, Bank Al-Maghrib assure que les fonds levés sont utilisés de manière transparente et responsable pour des projets ayant un impact environnemental positif. De plus, le régulateur collabore avec les institutions internationales pour renforcer les capacités locales en matière de finance verte, mobilisant ainsi des ressources pour soutenir les projets Green.

Les banques y adhérent fortement

Les banques marocaines ont également joué un rôle important dans le développement de la finance verte. Plusieurs institutions financières, dont Attijariwafa bank, Crédit du Maroc et CIH Bank, ont lancé des produits financiers verts pour financer des projets d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique et de gestion durable des ressources.

Par exemple, Crédit du Maroc a été impliqué dans le programme «Green Value Chain» financé par la BERD et le Fonds Vert pour le Climat, offrant des lignes de crédit de 90 millions d’euros pour des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique et à intégrer des technologies vertes. CIH Bank, quant à elle, a développé des offres de prêts verts pour les projets résidentiels et commerciaux visant à améliorer l’efficacité énergétique.

En collaboration avec des partenaires internationaux, CIH Bank facilite l’accès à des financements avantageux pour les initiatives qui réduisent l’empreinte carbone et favorisent la durabilité. Une de leurs lignes de crédit a été soutenue par la GEFF, avec un montant total de 163 millions d’euros disponible pour des centaines d’entreprises privées.

Attijariwafa bank a mis en place des lignes de crédit spéciales pour financer des initiatives durables, incluant des prêts à taux préférentiels pour les entreprises investissant dans des technologies propres et des énergies renouvelables. En partenariat avec des institutions internationales, Attijariwafa bank offre des financements avantageux pour des projets qui réduisent l’empreinte carbone et améliorent l’efficacité énergétique.

Bank of Africa (BMCE Group) a reçu un soutien significatif de la BERD et du Fonds Vert pour le Climat pour promouvoir les investissements verts. Un paquet financier de 10 millions d’euros a été accordé pour soutenir les PME marocaines dans leurs projets d’efficacité énergétique et de ressources. Cette initiative inclut des prêts distribués par la banque, visant à augmenter la compétitivité des PME tout en réduisant leur consommation énergétique

Impact social et environnemental

La finance verte au Maroc va au-delà de l’impact environnemental, touchant également les aspects sociaux et économiques. Les programmes de financement incluent des initiatives pour soutenir les femmes entrepreneurs et les PME, favorisant ainsi l’inclusion sociale et la réduction des inégalités économiques.

Ces initiatives ont un impact significatif sur la création d’emplois verts et le renforcement des capacités locales. En fournissant des financements accessibles et des formations spécialisées, elles permettent aux travailleurs marocains de développer de nouvelles compétences adaptées aux technologies vertes et aux pratiques durables. En outre, les projets de finance verte contribuent à la résilience économique du Maroc en diversifiant l’économie et en réduisant la dépendance aux ressources non renouvelables.

