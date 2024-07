Edito. Un quart de siècle de transformation éclairée

Saisissons l’occasion de la célébration de la Fête du Trône pour réfléchir, sous un autre angle, au chemin parcouru par notre pays au cours des 25 dernières années. Sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a connu une transformation vertueuse et inédite.

Ce dossier spécial intitulé «La métamorphose durable du Maroc» explore un quart de siècle de changements profonds, guidés par une vision audacieuse et éclairée, conciliant modernité et tradition, développement économique et durabilité. En effet, depuis son accession au Trône en 1999, SM le Roi Mohammed VI a initié un projet de transformation unique et progressif pour le Royaume.

Dès les premiers jours de son règne, le Roi a mis en œuvre des réformes audacieuses visant à moderniser l’économie, améliorer les conditions sociales et préserver l’environnement. Ce processus de transition, tout en douceur, a permis au Maroc de s’affirmer comme un modèle de développement durable en Afrique et dans le monde. Il est indéniable que le Royaume de 2024 est bien différent de celui de 1999. La diversification de l’économie a été un levier clé de cette métamorphose.

Le Plan Maroc Vert, lancé en 2008, a révolutionné le secteur agricole en intégrant des pratiques durables et en favorisant l’innovation. Des initiatives comme le complexe solaire Noor à Ouarzazate et les parcs éoliens de Tarfaya témoignent de l’engagement du Maroc envers les énergies renouvelables. Engagement qui a dépassé le stade de l’ambition pour positionner le Royaume en leader régional de la transition énergétique, réduisant sa dépendance aux énergies fossiles et contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Gestion durable

La durabilité environnementale se trouve être l’un des piliers de la vision royale. Les projets de dessalement de l’eau, tels que celui d’Agadir, et les stratégies de conservation de l’eau démontrent une gestion proactive des ressources hydriques, essentielles dans un contexte de changement climatique. Les efforts pour la conservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification montrent une prise de conscience écologique qui place le Maroc à l’avant-garde de la préservation environnementale en Afrique.

En matière de sécurité alimentaire, la feuille de route nationale dédiée au secteur agricole a modernisé les techniques de production et encouragé l’agriculture biologique et durable.

Le Plan Maroc Vert, puis la stratégie Génération Green, ont permis d’atteindre des objectifs ambitieux, tout en promouvant des méthodes agricoles respectueuses de l’environnement. Les programmes de soutien aux petites exploitations ont joué un rôle crucial dans cette dynamique, renforçant la résilience des communautés rurales. Même dans le secteur touristique, le facteur durabilité a été érigé en priorité. La réhabilitation des médinas et la promotion du tourisme rural et écologique permettent de préserver les richesses culturelles tout en dynamisant les économies locales. Les villes nouvelles intègrent des technologies vertes et des pratiques d’urbanisme durable, illustrant la volonté du Royaume de créer des espaces de vie modernes et respectueux de l’environnement.

De manière globale, le pays a renforcé sa position d’acteur dynamique en faveur du développement durable, que ce soit en établissant des partenariats stratégiques ou en s’engageant dans des projets de coopération. Le Royaume est devenu un exemple à suivre pour de nombreux pays en développement, démontrant qu’il est possible de concilier croissance économique et préservation de l’environnement.

L’histoire de la métamorphose durable du Maroc est celle d’un voyage collectif, où chaque citoyen a un rôle à jouer dans l’édification d’un avenir prospère pour les générations à venir. Ce dossier spécial n’est pas seulement une rétrospective ; c’est un hommage renouvelé à un leadership éclairé qui a su transformer le Royaume en un pays moderne, résilient et durable.

Meriem Allam / Les Inspirations ÉCO