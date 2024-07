Pétards de Achoura: les autorités de Rabat sur le qui-vive

A l’approche de la célébration de Achoura, les autorités de Rabat ont renforcé les contrôles au niveau de plusieurs quartier afin d’interdire la vente des pétards et des feux d’artifice.

Les habitants se plaignent en effet du vacarme assourdissant causé par ces petites charges d’explosifs, surtout pendant la nuit, et alertent aux dangers et accidents graves qu’ils peuvent engendrer.

Les autorités ont ainsi lancé des campagnes au niveau des quartiers de l’Océan, Kbibate et Diour Jamae afin d’interdire la vente des explosifs et mettre la main sur les mis en cause. Mardi et mercredi, les services sécuritaires faisaient des rondes dans ces trois quartiers afin d’empêcher ces pratiques, ce qui a été applaudi par les riverains qui ont appelé à généraliser ces contrôles sur l’ensemble des quartiers de la capitale.

H.M.