Plusieurs décès dans un terrible accident près de Salé

Un terrible accident s’est produit jeudi au niveau de la commune El Arjate, entre Salé et Tiflet. Selon une source de Le Site info, un grand taxi est entré en collision avec un camion militaire, précisant que six personnes sont décédées et d’importants dégâts matériels ont été enregistrés.

Alertés, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Les causes de l’accident n’ont pas encore été déterminées, apprend-t-on.

H.M.