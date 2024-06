Région de Casablanca: Amira, titulaire de la meilleure moyenne au Bac, se confie (VIDEO)

Amira Balkouchi a obtenu la meilleure note au baccalauréat dans la région Casablanca-Settat, avec une moyenne de 19,62.

Au micro de Le Site info, la jeune bachelière a exprimé sa fierté après cet exploit, indiquant que c’est le fruit d’un travail acharné et d’une discipline sans faille. «Mes enseignants ont été d’un grand soutien pour moi et m’ont toujours encouragé afin de donner le meilleur de moi-même », a confié Amira.

Et d’ajouter : «La réussite à l’examen national dépend de notre capacité à bien réviser et à comprendre les leçons en classe », a-t-elle affirmé. Elle recommande ainsi aux prochains candidats au Bac de faire preuve de patience et de persévérance pour atteindre leurs objectifs.

Amira envisage, par ailleurs, de poursuivre ses études supérieures avec la même passion et la même détermination.

H.M.