Thami Ghorfi intègre le conseil d’administration de l’AACSB

Président de ESCA Ecole de Management, Thami Ghorfi, devient membre du Board of Directors (Conseil d’Administration) de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Thami GHORFI est ainsi le premier Marocain à siéger au sein de ce prestigieux Conseil depuis la création de l’organisation en 1916. AACSB est la plus grande alliance et le plus important organisme d’accréditation des Écoles de Commerce et de Management dans le monde. Il exercera un mandat de trois ans et débutera ses fonctions le 1er juillet.

« Je suis profondément honoré de rejoindre le Board of Directors de AACSB. Il s’agit d’une grande marque de confiance. C’est une opportunité unique de contribuer au développement de l’excellence dans l’enseignement du management à l’échelle mondiale, à une période où les changements sont très rapides pour les entreprises et impliquent des défis majeurs pour les Business Schools. Je suis ravi de rejoindre les membres de ce Board prestigieux et de contribuer à leurs côtés », précise Thami Ghorfi.

Avec une expérience reconnue au Maroc et dans le monde dans le domaine du management, il apportera son expertise avec un engagement fort dans l’innovation dans l’enseignement du management. Thami Ghorfi a été Chair du AACSB MENA Council entre 2018 et 2021. Il sert aussi en tant que membre de divers comités au sein de prestigieuses organisations regroupant des Business Schools, telles que EFMD ou GBSN.

En siégeant au Conseil de AACSB, Thami Ghorfi assurera la représentation du Maroc et du continent africain renforçant ainsi les valeurs de diversité de l’AACSB.