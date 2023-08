Conclusion d’un partenariat stratégique entre l’ESCA et l’Université Fédérale de l’Oural

En marge du sommet Russie-Afrique, une collaboration stratégique a fait l’objet d’une entente, signée par deux institutions universitaires de premier plan au Maroc et en Russie le 27 juillet.

Le sommet Russie-Afrique qui est tenu à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet a connu la participation de plusieurs pays africains dans l’objectif de mener des dialogues avec le continent et de développer la coopération russo-africaine dans plusieurs domaines, notamment économique, politique et culturel.

Le sommet fut également une belle occasion de renforcer la coopération universitaire à travers la signature d’une convention de double diplomation entre ESCA Ecole de Management à Casablanca et l’Université Fédérale de l’Oural.

Cette collaboration vise à renforcer les liens académiques entre le Maroc et la Russie principalement dans le domaine des affaires internationales, permettant ainsi aux étudiants des deux universités d’étudier dans un nouveau milieu académique d’excellence, de découvrir une nouvelle culture et de contribuer au développement des relations bilatérales entre le Maroc et la Russie.

Les deux institutions entreprennent des relations d’échanges d’étudiants depuis 2013 et ont donc ouvert de nouvelles possibilités aux étudiants marocains qui souhaitent explorer les opportunités dans cette région du monde et aux étudiants de la Fédération de Russie qui souhaitent découvrir les potentialités du Maroc et sa dimension de hub africain.