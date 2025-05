Top School in Morocco 2024-2025 : les meilleures écoles d’ingénieurs et de management révélées

Le classement annuel Top School in Morocco pour l’année 2024-2025 a été dévoilé. Réalisé par Campus Mag à partir des avis de plus de 60 directeurs des ressources humaines d’entreprises marocaines de premier plan, ce palmarès distingue les écoles d’ingénieurs et de management qui préparent le mieux à l’emploi.

Véritable baromètre de la qualité des formations bac+5 reconnues par l’État, il repose sur trois critères clés ; la notoriété des établissements auprès des recruteurs, la qualité des profils diplômés (intégration, progression, leadership), et les niveaux de salaires à l’entrée sur le marché du travail.

Cette nouvelle édition confirme la solidité des institutions historiques tout en consacrant l’émergence de nouveaux établissements qui viennent bousculer les équilibres. L’École Centrale Casablanca en est l’exemple parfait. Bien que récente, elle intègre déjà le cercle fermé du Top Tier 1 aux côtés de l’École Mohammadia des Ingénieurs (EMI) et de la School of Science and Engineering d’Al Akhawayn University. Dans le privé, l’ISGA, rattachée au groupe Edvantis, réalise une percée remarquée en rejoignant également ce niveau d’excellence.

Dans le Top Tier 2, on retrouve notamment l’EIGSI Casablanca et l’ECINE de l’Université Internationale de Rabat. Deux écoles tournées vers les métiers de la santé, l’ESGB relevant de l’UM6SS et l’École d’Ingénieurs Abulcasis, font également leur entrée, preuve d’une diversification des profils recherchés par le marché.

Du côté des écoles de management, Al Akhawayn University, l’ENCG Settat et l’ISCAE maintiennent leur position en tête du classement public, grâce à une solide réputation et un réseau d’anciens bien implanté dans le monde professionnel. Dans le privé, ESCA École de Management, HEM et Rabat Business School dominent toujours, tout en étant talonnées par des écoles en forte progression comme ISGA Management, SUP RH ou encore Fès Business School de l’UPF.

Une nouveauté importante vient affiner cette édition, avec l’introduction de trois niveaux de classement – Top Tier 1, 2 et 3 – réservés aux établissements délivrant un diplôme bac+5 reconnu par l’État. Cette segmentation permet de mieux rendre compte de l’impact réel de chaque école sur le marché du travail, en tenant compte de leur capacité à préparer les jeunes à des carrières solides et bien rémunérées.

Pour Youssef Ziraoui, directeur de publication de Campus Mag, cette méthode offre une lecture plus nuancée et utile du paysage académique. Elle met en lumière les forces de chaque établissement et alimente une saine compétition entre leaders confirmés et challengers ambitieux. Les écoles classées profiteront également d’une vitrine sur le site topschoolinmorocco.com, afin de présenter leurs programmes, dialoguer avec les étudiants et renforcer leur attractivité.