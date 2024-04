L’ESCA dévoile son « Baromètre des Achats Responsables au Maroc »

ESCA Ecole de Management, pionnière de la recherche en management en Afrique, annonce le lancement de son premier « Baromètre des Achats Responsables au Maroc ». La réalisation de cette étude scientifique s’inscrit dans l’engagement de l’école envers les enjeux sociaux et environnementaux de notre pays, mais également en réponse aux défis spécifiques du continent africain.

Depuis ses débuts, ESCA a toujours placé la recherche au cœur de ses priorités. Face aux préoccupations sociales et environnementales actuelles, l’école s’engage à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de pratiques managériales responsables.

Les objectifs du baromètre sont d’établir un état des lieux de l’adoption des pratiques d’achats responsables par les organisations marocaines, explorer le lien entre ces pratiques et des variables clés telles que l’alignement sur les normes et lois internationales, l’agilité et la résilience, et formuler des recommandations pratiques pour accompagner les organisations marocaines dans leur transition vers des achats responsables.

À une époque où les organisations prennent conscience de leur impact sur la durabilité, ce baromètre vient combler un vide en fournissant des données tangibles sur les pratiques d’achats responsables au Maroc. Il vise également à encourager les discussions constructives et à catalyser des actions concrètes en faveur du développement durable.