Incendie à Fès: ce que l’on sait sur l’état de santé des victimes (VIDEO)

Rachid Ihmouten, le directeur de l’hôpital Ghassani à Fès, a donné des nouvelles sur l’état de santé des victimes de l’incendie de «kissariat Debbagh», dans l’ancienne médina.

Au micro de Le Site info, le responsable a indiqué que l’établissement a accueilli 42 personnes, soulignant que cinq parmi elles ont perdu la vie. «Il s’agit de quatre femmes et d’un homme», a précisé Ihmouten. Et d’ajouter que 37 personnes, asphyxiées ou souffrant de brûlures légères, ont reçu les soins nécessaires et ont quitté l’hôpital.

Rappelons que l’incendie qui a causé aussi des dégâts matériels importants à près de 25 magasins, aurait été provoqué par un court-circuit consécutif à des travaux de réparation entrepris au sein d’un local commercial relevant du centre précité, a-t-on relevé.

Aussitôt informés, les autorités locales, les services de sécurité et les éléments de la protection civile sont intervenus pour mener les opérations de secours et circonscrire le feu en mobilisant à cet effet l’ensemble des ressources et moyens disponibles, a-t-on ajouté de mêmes sources, faisant savoir qu’une enquête a été ouverte par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, pour mettre la lumière sur les circonstances et les causes de cet incident et déterminer les responsabilités.

H.M.