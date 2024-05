Santé et sécurité au travail : une 10e édition triomphale du Salon Préventica à Casablanca

Le Salon Préventica a célébré son 10e anniversaire à la Foire de Casablanca du 21 au 23 mai. Cet événement majeur en matière de santé, sécurité et sûreté a connu un succès sans précédent, avec une augmentation de 35 % du nombre de participants par rapport à 2019, marquant un retour triomphal après la pandémie de Covid-19.

Participation et engagement exceptionnels

L’événement a profité du parrainage de différents ministères, dont celui de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS), de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC), de l’Industrie et du Commerce (MIC), de la Transition Energétique et du Développement Durable (MTEDD), de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV).

Cette édition a connu la présence de 165 exposants marocains et internationaux, 78 conférences et ateliers animés par des experts de renom et des entreprises prestigieuses telles que le Groupe OCP, Lydec et Bank Of Africa, et a rassemblé 6.248 participants sur trois jours. Les professionnels de 17 pays ont échangé sur les meilleures pratiques et innovations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Contribution des grandes Entreprises et organisations

Parmi les participants notables figuraient la Direction Générale de la Protection Civile, la Sûreté Nationale, ainsi que des ministères clés et des institutions académiques comme l’Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P). Les échanges ont mis en lumière des sujets cruciaux tels que la gestion des risques, la sécurité des installations et des données, et l’importance du leadership en matière de sécurité.

Les conférences ont couvert des thèmes variés, notamment les innovations dans les systèmes de management, les normes et certifications, et l’intelligence artificielle au service de la prévention des risques. Des ateliers sur la sécurité routière en entreprise, la gestion des catastrophes naturelles, et la cybersécurité ont attiré un large public, renforçant la prise de conscience et l’engagement envers une culture de la sécurité au sein des entreprises marocaines.

Un impact durable sur le développement économique et social

En parallèle, l’organisation des Olympiades HSE a permis de mobiliser les étudiants de 17 grandes écoles et universités marocaines, récompensant les efforts de trois étudiants particulièrement méritants. Cet événement n’a pas seulement renforcé les capacités en matière de santé et de sécurité, mais a également contribué à promouvoir le développement économique durable et la compétitivité du Maroc sur la scène internationale.

Avec un bilan aussi positif, le Salon Préventica continue de jouer un rôle crucial dans l’amélioration des standards de santé, de sécurité et de sûreté, consolidant ainsi la position du Maroc comme un leader dans ces domaines en Afrique.