Casablanca: plusieurs projets approuvés par le Conseil de la ville

Le conseil de la ville de Casablanca a tenu, mercredi, sa session ordinaire de mai, marquée par l’approbation de nombreuses conventions relatives à des projets sociaux et de développement.

Il s’agit notamment d’une convention portant sur la construction et l’aménagement d’un établissement régional d’accueil et de réinsertion des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la création d’un centre social pluridisciplinaire dans les arrondissements Roches Noires et Al Fida.

A cela, s’ajoutent la mise en place d’un centre de protection sociale au profit des personnes précarisées au niveau de l’arrondissement Mers Sultan et d’un centre d’accueil pour les jeunes au complexe sportif bayti sakane à l’arrondissement Hay Hassani.

Autres conventions approuvées, celles concernant l’équipement d’une médiathèque au quartier Oulfa, la création d’un centre socio-sportif et une maison des jeunes au niveau de la préfecture d’arrondissement Hay Hassani, outre la mise en place d’un centre socio-culturel et sportif au lieu et place de l’orphelinat de Aïn Chock.





Parmi les autres projets approuvés, on cite également la construction d’une piscine couverte au niveau de l’espace socio-sportif Al M’sala basé à l’arrondissement Sidi Bernoussi ainsi que la réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane et la reconstruction du marché Bab Marrakech au niveau de l’arrondissement Sidi Belyout.

La session a été aussi marquée par l’approbation du projet relatif à la restauration du complexe commercial et d’artisanat à Lissasfa I, la réhabilitation du marché Saâda ainsi que le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement du marché Oulfa Sud (Dallas) basé à l’arrondissement Hay Hassani.

A l’ordre du jour aussi, la discussion des moyens de lutter efficacement contre les nuisibles et les animaux errants ainsi que la gestion de leurs dépouilles, outre un éclairage sur les projets engageant le conseil de la ville de Casablanca avec ses partenaires en préparation de l’organisation de la Coupe du monde 2030.

