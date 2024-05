Rallye Aicha des Gazelles : Dacia-Maroc occupe la 3ème marche du podium

Ahlam Benaissa, Hind Noureddine Drissi, Nada Neddjar et Fatima-Zohra Dehbi Alaoui ont relevé le défi de parcourir le désert pendant 9 jours au volant des 2 Duster 4×4. Ces collaboratrices de Renault Group Maroc, ont participé pour la première fois au Rallye Aicha des Gazelles du Maroc grâce au soutien de Dacia Maroc. L’équipage 303, composé de Nada et Fatima-Zohra, a réussi à atteindre la 3ème marche du podium de la catégorie Crossover. Une véritable performance, suivie de peu par le 2ème équipage 302 (Ahlam et Hind) arrivé en 4ème position.

Le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc est considéré comme l’une des compétitions les plus difficiles en matière de conduite tout-terrain, de navigation et d’endurance dans le désert marocain. Les 4 Gazelles Dacia Maroc entrent officiellement dans la légende exclusive aux plus de 6 000 femmes qui ont participé à cette aventure 100% féminine depuis son lancement en 1990.

Cette aventure leur a permis de démontrer leur force, leur motivation, leur cohésion et leur capacité à aller de l’avant dans les moments les plus critiques. Hind, Ahlam, Nada et Fatima-Zohra ont su représenter fièrement la femme marocaine, les collaboratrices de Renault Group et la marque Dacia.

Les 2 équipages Dacia Maroc ont été encouragés dès le départ par l’une des références du monde des rallyes tout-terrain et pilote de Dacia Sandrider sur le Dakar, Cristina Gutierrez. A l’arrivée à Essaouira, la pilote espagnole, marraine de cette 33ème édition, a également célébré avec les gazelles Dacia Maroc leur prouesse et a souligné leur courage et persévérance dans cette compétition si difficile.





Pour cette 33ème édition, Les Rimes du Désert (équipage 303) et les Amazones du Maroc (équipage 302) ont pu compter sur les qualités de Dacia Duster 4×4 pour vivre cette aventure unique.

Véhicule préféré de la catégorie Crossover, Dacia Duster est l’allié incontournable pour se battre jusqu’au bout du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. D’ailleurs, la catégorie Crossover de la 33ème édition était représentée exclusivement par des Dacia Duster.

Les 2 équipages se sont engagés dans cette 33ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc avec le soutien de Dacia Maroc, Mobilize Financial Services Maroc et Axa Assurances Maroc. Ces partenaires se sont tenus aux côtés de ces femmes fortes partageant des valeurs nobles et exemplaires.