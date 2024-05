Revendications des salariés du privé: le gouvernement s’exprime

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a indiqué, mardi à Rabat, que le gouvernement a résolu de manière responsable des problèmes qui persistaient dans plusieurs secteurs comme l’enseignement supérieur et la santé, soulignant que l’Exécutif poursuit les dialogues sectoriels avec les parties prenantes.

Dans une allocution à l’occasion du 1er mai, Sekkouri a relevé que le gouvernement accorde un intérêt particulier aux revendications des salariés du secteur privé, en œuvrant, à travers une série de mesures et réformes, à leur garantir des conditions de travail adéquates, conformément aux Hautes orientations Royales.

Il a noté que la volonté collective née de la crédibilité du dialogue social constitue l’acquis le plus important pour le Maroc, soulignant que le dialogue et le consensus sont la voie appropriée pour aplanir les obstacles et entreprendre les réformes nécessaires.

Le ministre a, en outre, fait remarquer que la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux et économiques s’est clairement illustrée lors des différents rounds du dialogue social, ce qui a donné lieu, a-t-il noté, à des accords importants en faveur de plusieurs catégories, dont les fonctionnaires du secteur de l’éducation.





Les revendications légitimes de cette catégorie ont été satisfaites sous le gouvernement actuel, avec l’espoir de jeter les fondements d’une école marocaine forte et de valoriser son capital humain, a-t-il conclu.

