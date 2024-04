Fast Food : le classement des marques les plus consommées par les Marocains

Avec 71,5 % de parts de marché, McDonald’s domine largement le secteur du fast-food au Maroc. Selon un récent rapport de l’agence Corail, le géant américain est notamment suivi par Burger King (12,4 %), KFC (5,9 %), Tacos (5,4 %), Quick (2,6 %) et Domino’s Pizza (1,9 %).

Ces statistiques se reflètent en termes de fréquentation des ados, soit 2,2 visites par mois chez Quick et Tacos, 2,5 visites chez Burger King, 4,9 chez McDo. Les chaines de pizza comme Domino’s Pizza et Pizza Hut connaissent un moindre engouement avec respectivement 1,8 et 1,5 visites par mois.

Ces chiffres traduisent la bonne santé de ce secteur qui a enregistré une hausse de 16% entre 2023 et 2024 en termes de dépenses des ados en fast-food.





Repères de la génération Z

Les enseignes de fast-food sont devenus, à l’instar du café du coin pour leurs parents, les nouveaux lieux de sociabilité de la génération Z, où ils peuvent se retrouver entre amis non seulement pour manger vite et bon, mais aussi pour se retrouver et discuter dans un cadre « cool ».

Un marché volatil

Par ailleurs, le rapport de Corail révèle la tendance infidèle des ados dans le choix de leur fast-food. A part « MacDo », le génération Z délaisse facilement une enseigne au profit d’une autre, et ce au gré de leurs envies. Cette volatilité fait que la concurrence est assez rude et les techniques de fidélisation décisives.

Leadership

Le leadership de McDonald’s s’explique par son arrivé au Maroc il y’a plus de 30 ans, ainsi que par sa forte présence sur l’ensemble du territoire (37 restaurants vs 34 pour Burger King). Le fast-food américain a su au fil des ans diversifier et enrichir son offre en l’adaptant aux exigences de la génération Z : respect de l’environnement, produits plus sains et traçables, créativité et personnalisation des plats, prix accessibles, rapide grâce (Mc Drive), … .