Van Damme danse sur la nouvelle chanson de Saad Lamjarred (VIDEO)

Jean-Claude Van Damme a posté une vidéo où il danse sur la nouvelle chanson de Saad Lamjarred, en compagnie de Thayna Soares, mannequin et amie de l’artiste marocain.

Lamjarred, de son côté, a reposté l’extrait de la grande star belge et a écrit : «Un immense merci à JCVD. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez aimé notre nouveau morceau. Nous vous portons un profond amour et une grande admiration. Aussi, un grand merci à Éric et Thayna pour m’avoir présenté l’une de mes idoles».

La nouvelle chanson de Saad Lamjarred s’appelle « Carrousel ». Il s’agit d’un duo avec Enesse, un chanteur marocain établi aux Etats-Unis.

H.M.