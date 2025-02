Prix pour Saad Lamjarred: les Impériales au cœur de la polémique (PHOTO)

Saad Lamjarred a remporté le prix Love Brand 2025 dans la catégorie « Célébrités », en marge de la 8ᵉ édition des Impériales Week. Cette distinction a suscité une vive indignation chez plusieurs associations de défense des droits des femmes. Et pour cause : la condamnation du chanteur pour viol aggravé et son procès en appel toujours en attente.

Dans une lettre adressée au président de l’association Les Impériales, une vingtaine d’organisations ont dénoncé ce choix et exigé le retrait de cette récompense. Elles ont rappelé que cet événement, qui met à l’honneur les professionnels du marketing, de la communication, des médias, de la publicité et du digital, ne devrait en aucun cas cautionner ou banaliser les violences sexuelles. « Ce prix banalise les violences sexuelles et encourage la culture de l’impunité et du viol », ont-elles dénoncé avec fermeté.

La gestion de la polémique par Les Impériales a également été pointée du doigt. Pour faire taire les critiques, l’association aurait supprimé plusieurs commentaires sur ses plateformes, déclenchant une vague d’indignation encore plus grande. En réaction, les associations ont appelé le président de l’événement à supprimer toutes les publications faisant la promotion du chanteur et à respecter la liberté d’expression des internautes qui s’opposent à cette distinction.

Face à la polémique, Les Impériales ont finalement réagi en retirant la promotion du prix décerné à Saad Lamjarred de leurs plateformes. Dans un communiqué, elles ont tenu à remercier les organisations ayant exprimé leurs préoccupations et ont précisé que le prix résultait d’un sondage annuel auprès du public. « Les Impériales n’ont ni sélectionné, ni influencé, ni modifié les résultats obtenus, et se sont contentées de les publier conformément à leur principe de transparence », a précisé l’association, citée par Hespress.

H.M.