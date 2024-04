Décharge de Médiouna: où en est le projet ?

Le Conseil de la ville s’apprête à voter pour le prix d’acquisition du foncier de la nouvelle décharge, situé dans la commune d’Al Majjatia Oulad Taleb, province de Médiouna.

Contacté par Le Site info, Moulay Ahmed Afilal, le vice-président de la commune, a indiqué que les autorités de Médiouna ont augmenté le prix du terrain, précisant que le coût du mètre carré est passé de 157 dirhams à 200 dirhams. Et d’ajouter qu’un appel d’offres sera lancée le 23 avril courant afin de choisir l’entreprise qui se chargera de la réalisation ce grand projet.

A noter qu’un budget de 250 millions de dirhams a été alloué à la construction du centre d’enfouissement et de valorisation des déchets de Casablanca. D’une superficie de 260 hectares, le terrain se situe dans la commune d’Al Majjatia Oulad Taleb, province de Médiouna. «Le centre d’enfouissement sera prêt dans un an et demi vu que d’autres grands projets attendent Casablanca», a assuré Afilal.

Rappelons qu’une commission du ministère de l’Intérieur avait auparavant exprimé son désaccord vis-à-vis de cette proposition d’acquérir un bien immobilier à Al Majjatia Oulad Taleb car celui-ci ne correspond point aux visions et aux spécificités urbanistiques de cette zone, fixées par le plan d’aménagement de cette commune rurale, adopté par le Conseil de Casablanca en 2019.





H.M.