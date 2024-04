L’enseignement à l’ère numérique. Mohammed Zaoudi: ‘‘Notre taux d’insertion dépasse les 82% en six mois, attestant ainsi de la qualité de notre école.’’

L’IGA se distingue par son engagement proactif envers les défis cruciaux de l’enseignement supérieur. Dans cette entrevue, Mohammed Zaoudi, directeur de l’IGA, explore les stratégies innovantes de l’établissement pour anticiper et relever les défis futurs, notamment en matière d’adaptation aux changements technologiques et socio-économiques à l’échelle nationale et internationale. Dans cette interview, il dévoile la stratégie gagnante de l’IGA pour former les leaders de demain.

Comment l’IGA envisage-t-elle de relever les défis futurs de l’enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne l’adaptation aux changements technologiques et socio-économiques à l’échelle nationale et internationale ?

Le domaine de l’enseignement et de la formation revêt une importance cruciale pour le développement futur de notre nation. Ainsi, nous nous engageons constamment à relever les défis afin de permettre à l’IGA de répondre efficacement aux besoins concrets de notre environnement. Avec les récents progrès technologiques, l’enseignement connaît une évolution notable. Nous sommes à présent confrontés à des concepts tels que l’intelligence artificielle, ChatGPT, entre autres, qu’il est essentiel d’intégrer et d’adapter judicieusement aux programmes existants. À l’IGA, nous avons entrepris une refonte complète de nos programmes pour les faire évoluer, en introduisant de nouvelles composantes devenues indispensables dans ce domaine en constante évolution de la formation.



Comment l’IGA intègre-t-elle les partenariats avec l’industrie et les entreprises dans ses programmes académiques afin d’offrir aux étudiants des opportunités de stages, d’apprentissage pratique et de réseautage professionnel ?

Actuellement, nous collaborons avec plus de 200 partenaires professionnels œuvrant dans divers secteurs d’activités, et nous continuons à renforcer ces alliances stratégiques. Ces partenariats visent à promouvoir trois axes principaux. Tout d’abord, nous accordons une importance primordiale à la formation, puis nous mettons l’accent sur la réalisation et la collaboration sur des projets de recherche et développement (R&D), et enfin, nous nous engageons à offrir des opportunités concrètes aux étudiants, notamment à travers des stages et des emplois.

Par ailleurs, l’IGA organise chaque année son événement phare, le forum de recrutement «Job Day», qui en est déjà à sa 12e édition. Ce forum réunit de grandes entreprises opérant dans divers domaines, offrant ainsi aux entreprises participantes l’opportunité d’identifier et de recruter les meilleurs talents formés à l’IGA. Pour les étudiants, cet événement représente une occasion exceptionnelle d’explorer des opportunités de stage, d’emploi et de développer leur réseau professionnel.







Comment l’école intègre-t-elle les technologies numériques et l’innovation dans ses programmes académiques pour préparer les étudiants aux métiers du numérique et de demain ?

Face aux avancées technologiques qui transforment notre monde, il devient impératif d’innover et d’adapter nos programmes de formation pour mieux préparer nos étudiants aux défis et aux exigences du monde professionnel. À cette fin, notre cellule de veille pédagogique et technologique travaille en étroite collaboration avec nos partenaires pour soumettre tous nos programmes à des évaluations continues.

À l’IGA, nous adoptons une approche pédagogique novatrice en intégrant tous les aspects techniques et innovants requis sur le marché du travail. Parallèlement, nous renforçons nos programmes en organisant tout au long de l’année une série de séminaires complémentaires visant à enrichir le bagage technologique de nos étudiants. Ces séminaires leur offrent également l’opportunité d’obtenir un ensemble de certifications professionnelles, venant ainsi couronner leurs profils académiques.



Comment l’IGA mesure-t-elle l’efficacité de ses programmes de formation, et quels indicateurs de succès utilise-t-elle à cet égard ?

Un des indicateurs les plus probants de la qualité d’une école est sans aucun doute le taux d’insertion professionnelle de ses diplômés. Nous sommes extrêmement fiers du nôtre, qui dépasse les 82% dans les six premiers mois suivant l’obtention du diplôme. Ce succès est largement attribuable à la qualité de nos enseignants et de nos programmes académiques.

De plus, la reconduction de toutes nos accréditations et reconnaissances par l’État témoigne de notre engagement envers l’excellence éducative. Nous procédons également à une évaluation continue de nos programmes, couvrant les aspects pédagogiques, techniques et innovants. Grâce à nos partenaires professionnels, nous nous efforçons d’adapter constamment nos programmes pour répondre de manière précise aux besoins actuels et futurs du marché de l’emploi.

Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO