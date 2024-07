Mohammed Zaoudi : ‘‘L’IA offre un environnement d’apprentissage plus inclusif’’

Face à la révolution déclenchée par l’IA, des établissements d’enseignement supérieur ont d’ores et déjà entamé leur mue. Mohammed Zaoudi, directeur de l’IGA, Institut supérieur de génie appliqué, revient sur les étapes entreprises pour instaurer cette révolution dans son système éducatif.

De votre perspective de directeur d’établissement, qu’apporte l’intégration des nouvelles technologies dont l’intelligence artificielle dans le système d’enseignement ?

C’est une évidence que l’IA est en train de révolutionner nos écosystèmes, dont le secteur de la formation. Mais l’objectif de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’enseignement n’est pas de remplacer les professeurs mais plutôt de les aider à atteindre plus efficacement leurs objectifs qui sont ceux de former des profils compétents et compétitifs. Nombreux sont les avantages apportés par l’IA au secteur éducatif.

Parmi les plus importants, on note la personnalisation de l’apprentissage, en adaptant le parcours académique en fonction des besoins de chaque étudiant, tout en prenant en compte les forces et faiblesses ou bien le rythme d’apprentissage de chacun individu. Elle assure également l’exploitation et l’analyse des données, permettant aux enseignants d’adapter et ajuster leurs méthodes pédagogiques en fonction des performances des étudiants. Ceci leur permettra aussi d’intervenir plus rapidement auprès des étudiants ayant des lacunes.

À travers le support et le tutorat, sous forme de chatbots ou assistants virtuels, elle offre un soutien continu aux étudiants ayant besoin de plus d’explications et d’exemples. Le développement professionnel du corps enseignant figure également parmi les avantages de l’IA.

En effet, elle propose des formations basées sur les besoins individuels de chaque enseignant. En résumé, l’IA a la grande capacité de faire évoluer l’enseignement en le rendant plus adaptatif, intelligent et surtout plus efficace.

Comment votre établissement s’adapte à ces changements ?

Nous nous sommes toujours distingués à l’IGA par une approche agile et innovatrice. Notre stratégie consiste à intégrer l’IA d’une manière progressive et efficace sur l’ensemble des volets. Ainsi, pour l’investissement technologique, il s’agit de mettre en place le matériel et les outils nécessaires pour supporter les logiciels éducatifs basés sur l’IA.

La formation des formateurs n’est pas en reste. Nous proposons des formations régulières sur les nouvelles technologies et l’IA avec l’objectif de les intégrer dans leurs cours d’une manière pratique et efficace. Nous avons également renforcé la collaboration avec des entreprises spécialisées. Plusieurs conventions ont été signées dans ce sens afin de faire bénéficier nos enseignants des conseils et formations supplémentaires, et présenter à nos étudiants des opportunités de stages dans le domaine de l’IA, ce qui leur permet de compter sur une expérience concrète dans ce domaine. Nous avons aussi misé sur le partage et la communication, en impliquant au maximum les parents et tuteurs dans ce processus afin de recueillir leurs feedbacks et en les intégrant dans les décisions à prendre.

Quid de l’apprentissage personnalisé ?

Comme déjà mentionné précédemment, l’apprentissage personnalisé est l’une des fonctionnalités les plus prometteuses de l’intelligence artificielle. Il s’agit d’un apprentissage orienté compétence et résultat. Avec cette personnalisation, l’IA pourra analyser les performances de chaque apprenant et identifier ainsi les éléments où l’étudiant rencontre des difficultés.

Il s’agit d’un feedback instantané lui permettant de corriger leurs lacunes et leurs erreurs au fur et à mesure. Ce type d’apprentissage prend en compte non seulement le besoin individuel de chaque étudiant, mais aussi son rythme d’apprentissage, en proposant des ressources pédagogiques diversifiées (vidéos, exercices interactifs…) adaptées aux préférences d’apprentissage de chaque apprenant.

Quelles sont les filières concernées ?

Vu la vitesse de l’intégration de l’IA dans les différents domaines, normalement toutes les filières devraient être concernées. Mais nous avons lancé des projets pilotes sur quelques filières de l’ingénierie afin de mieux maîtriser le processus et mesurer l’impact de ce changement sur les autres filières.

Comment percevez-vous l’enseignement à l’avenir ?

Il est évident qu’à l’avenir, l’enseignement connaitra une grande transformation suite à l’intégration des nouvelles technologiques et, notamment, l’IA. Il s’agit d’une transformation importante qu’il faut accepter et intégrer d’une manière progressive dans notre système éducatif. Grâce à l’IA, nous pourrions mener une analyse prédictive et préventive qui nous permettra de mieux répondre aux attentes du marché. Avec des rôles redéfinis pour les enseignants et un accès illimité à l’information.

L’IA rendra aussi la formation plus accessible aux apprenants ayant des besoins spécifiques tout en préparant les étudiants aux défis et aux opportunités d’avenir. En résumé, l’enseignement de l’avenir sera marqué par une forte personnalisation avec une grande intégration de la technologie, et un rôle évolutif des enseignants offrant un environnement d’apprentissage plus inclusif, engageant et surtout efficace.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO