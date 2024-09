Mohammed Zaoudi : “Nos lauréats peuvent obtenir jusqu’à quatre diplômes, une première”

Dans un marché professionnel à la recherche de profils de plus en plus pointus, la qualité et la renommée de l’enseignement font la différence. Pour Mohammed Zaoudi, directeur de l’IGA, les prouesses et les réformes adoptées par le système éducatif national ont permis aux établissements de gagner en qualifications académiques. De plus, l’établissement mise une offre de formation riche qui peut atteindre jusqu’à quatre diplômes durant le cursus de cinq ans.



Comment l’internationalisation des diplômes au Maroc a gagné du terrain ?

Le lauréat marocain a toujours été une référence à l’échelle internationale. Nos jeunes étudiants marocains ont toujours fait preuve de compétences, d’intégration et de compétitivité, et ceci grâce au bagage pédagogique et technique acquis durant leurs parcours au sein du système éducatif marocain. Un système qui a connu, ces dernières années, plusieurs réformes, notamment celles liées à l’international avec la normalisation des qualifications académiques afin qu’elles soient reconnues à l’échelle mondiale.

Parmi les principaux intérêts de cette internationalisation, on trouve le respect des normes standards qui permettent d’harmoniser les différents diplômes, les certifications internationales, le développement des partenariats académiques qui favorisent la reconnaissance des diplômes, et surtout qui facilitent la mobilité des étudiants désireux de poursuivre leurs études à l’étranger. Sans oublier les exigences du marché du travail qui cherchent de plus en plus des lauréats ayant des compétences internationales.

Comment votre établissement s’est adapté à cette nouvelle donne ?

A l’IGA, nous collaborons depuis plus d’une vingtaine d’années avec des partenaires internationaux. Nous sommes ainsi restés à l’affût, ce qui nous a permis d’être sensibilisés à ces exigences et nous avons veillé toutes ces années à les anticiper afin de se conformer aux normes standards. Ceci dit, les dernières réformes imposées par le ministère de tutelle viennent renforcer cette vision qui permettra au système éducatif marocain de continuer à être un référent dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Qu’est-ce que la double diplomation apporte au système d’enseignement ?

La double diplomation est le fruit des partenariats entre établissements universitaires, mais en même temps vient confirmer la qualité de notre système éducatif qui a su s’aligner sur les normes internationales. Un des intérêts de la double diplomation est de permettre à nos étudiants de disposer d’une double casquette pédagogique, mais surtout par rapport à ses doubles diplômes. Ceci a été possible grâce à la qualité et à la renommée de notre système d’enseignement qui ont permis à des milliers de nos lauréats de rayonner sur le marché de l’emploi.

Quid du marché de l’emploi ?

Comme mentionné précédemment, cette normalisation a eu un grand impact sur le marché de l’emploi qui a vu ses besoins évoluer en favorisant des lauréats ayant acquis des compétences respectant des normes et standards internationaux. Aujourd’hui, et grâce à la digitalisation, plusieurs projets internationaux sont délocalisés au Maroc et qui sont réalisés et réussis par des cadres marocains confirmant ainsi la qualité et le pouvoir de notre système éducatif.

Comment est gérée la mobilité au sein de votre établissement, et quels avantages procure-t-elle ?

Nous misons à l’IGA sur une politique concentrée sur l’étudiant en lui offrant le meilleur environnement et outils pour réussir. Nous proposons à l’IGA une offre de formation riche et complète permettant à nos étudiants de pouvoir obtenir jusqu’à quatre diplômes durant un cursus de cinq ans, ce qui se fait très rarement. Ceci est possible grâce aussi à nos différents partenariats qui viennent renforcer nos programmes de formation.

Qu’en est-il du financement ? Octroyez-vous des bourses ?

Nous avons à l’IGA huit types de bourses qui sont octroyées en fonction de la situation de chaque étudiant. Nous essayons aussi de donner un coup de main aux parents des étudiants en s’adaptant à leurs situations. Ainsi, chaque cas est traité séparément en fonction des difficultés rencontrées pour chaque famille.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO