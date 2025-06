Formation. Mohammed Zaoudi : ‘‘Une veille active du marché de l’emploi est impérative’’

Mohammed Zaoudi

Directeur de l’IGA

À l’heure des choix décisifs pour des milliers de bacheliers marocains, l’orientation post-bac devient un enjeu stratégique tant pour les étudiants que pour les établissements d’enseignement supérieur. Mohammed Zaoudi, directeur de l’IGA, présente les dispositifs mis en place pour accompagner les futurs étudiants, renforcer l’attractivité de l’école et adapter les formations aux mutations du marché de l’emploi. Entre promotion de l’esprit entrepreneurial et anticipation des besoins sectoriels, l’IGA se positionne comme un acteur clé de la formation de la nouvelle génération de talents.

C’est une période charnière pour les bacheliers en quête d’orientation, comment les accompagner vous ?

Effectivement, il s’agit de l’une des décisions les plus importantes voire cruciales que doit prendre un bachelier. Il s’agit d’un choix stratégique pour sa réussite académique et professionnelle.

Nous les accompagnons tout au long de ce processus par l’organisation de différentes rencontres avec les bacheliers et parents, mais également en leur fournissant toutes les informations nécessaires et importantes à connaître pour mieux appréhender leurs choix. Nous partageons aussi avec eux des méthodes et techniques très efficaces leurs permettant une meilleure gestion de la situation.

Quelles sont les actions menées pour attirer davantage d’étudiants ?

À l’IGA nous sommes convaincus que la meilleure façon d’attirer de nouveaux étudiants est le sérieux, la qualité du service mais surtout la notoriété de l’école sur le marché du travail. Nous comptons sur le plus large réseau des lauréats, ce qui a permis à l’IGA de rayonner grâce à nos ambassadeurs qui occupent des postes importants dans les plus grandes entreprises de la place. Des lauréats compétents et compétitifs capables de réussir toutes les missions et challenges auxquels ils sont confrontés.

D’autre part, et comme déjà mentionné, nous participons aussi à différents forums d’orientation organisés sur l’ensemble du territoire marocain afin d’être plus proches des bacheliers et répondre ainsi à toutes leurs questions et manque d’informations.

Comment vous vous adaptez aux changements que connaît le marché de l’emploi ?

Grâce à notre cellule de veille à l’IGA, nous travaillons d’une manière continue sur l’amélioration et l’évolution de nos programmes de formation. Ceci nous permet d’être à jour par rapport aux exigences et besoins du marché de l’emploi.

À noter aussi que nous comptons sur plus de 200 entreprises partenaires avec lesquelles nous collaborons coude à coude, une démarche agile qui permet aux lauréats de l’IGA de continuer à se distinguer sur le marché de l’emploi.

Quid du volet entrepreneurial dans le cursus proposé ?

Comme vous le savez, le volet entrepreneurial est devenu une compétence extrêmement importante voire indispensable pour les futurs diplômés quels que soient leurs domaines d’études. À l’IGA, nous avons renforcé tous nos programmes par des matières visant à consolider ce volet qui permet aux étudiants de développer leurs esprits innovants et créatifs en les transformant en acteurs proactifs capables de créer une vraie valeur ajoutée dans l’écosystème actuel.

Quelles sont les filières les plus prisées et celles qui émergent ?

Pour un pays comme le Maroc, qui connait une forte progression et avancement sur différents volets économiques, technologiques ou autres, le besoin en qualité des ressources humaines s’accentue de plus en plus. Plusieurs filières et spécialités sont requises, mais parmi celles les plus prisées ces dernières années nous distinguons les ingénieurs.

En effet, les besoins en ingénieurs sont très variés. Nous trouvons en pole position, les ingénieurs en informatique. Un besoin déclenché surtout par la forte demande de digitalisation des entreprises marocaines ainsi que la délocalisation des prestations de services en ingénierie informatique. Sans oublier bien évidement les ingénieurs spécialistes en cybersécurité, ainsi qu’en intelligence artificielle et data science qui sont devenus particulièrement demandés par les différents secteurs d’activités et ce grâce à la grande immersion de l’IA.

Les ingénieurs en électronique, mécanique et informatique industrielle sont aussi très recherchés par le secteur industriel qui a vu ces dernières années, l’implantation au Maroc des plus grandes structures mondiales, notamment dans les domaines automobile et aéronautique. Il existe aussi d’autres spécialités en forte progression, je citerai les énergies renouvelables ainsi que le génie civil qui revient à la charge grâce aux grands chantiers lancés dans le transport et surtout l’infrastructure sans oublier les projets relatifs à l’organisation des deux prochains grands évènements sportifs que sont la CAN 2025 et le Mondial 2030.

Maryem Ouazzan / Les Inspirations ÉCO