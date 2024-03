Météo : retour de la pluie cette semaine

Houcine Bouabed, chef du département de communication de la Direction générale de la météorologie (DGM), a déclaré au Site info que la situation météorologique va connaître quelques changements cette semaine, avec des pluies prévues dans différentes régions du Maroc.

Bouabed a expliqué que des pluies sont attendues dans tout le pays jeudi prochain, tandis que certaines régions marocaines connaîtront des averses orageuses mardi et mercredi. La Direction générale de la météorologie prévoit pour ce mardi, un temps généralement froid le matin et la nuit, sur les montagnes de l’Atlas, le Rif, l’Est et le sud-est du pays.

Il est également prévu la formation de brouillard sur les plaines du nord et du centre, le Moyen Atlas, le nord des provinces du sud et la région orientale, tandis que le ciel sera parfois nuageux avec des gouttes d’eau à l’est du Moyen et du Grand Atlas et des hauts plateaux orientaux.

Les sommets du Moyen et du Grand Atlas connaîtront des chutes de neige. Les températures minimales varieront entre -2 et 5 degrés dans les montagnes du Grand et du Moyen Atlas et le Rif, ainsi que sur les hauts plateaux orientaux. Entre 10 et 17 degrés est prévu dans les régions du Souss, dans le sud-est, le sud et près des côtes. Les températures varieront entre 4 et 10 degrés dans le reste du royaume.