Rabat: le musée sur la vie du Prophète change ses horaires pendant le Ramadan

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé l’adoption de nouveaux horaires de visite de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique pendant le mois sacré de Ramadan.

Dans un communiqué, l’ICESCO indique que l’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète, tenus à son siège sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ouvriront leurs portes au public de 11H à 17H tout au long de la semaine, à l’exception de lundi, et ce à partir du mardi 12 mars 2024 jusqu’au vendredi 5 avril 2024.

L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète sont les premiers de leur genre organisés en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite.

Selon l’ICESCO, l’exposition et le musée, dont le siège est à Al-Madinah Al-Munawwarah, sont le fruit d’ »un effort scientifique et encyclopédique aspirant à présenter le message de l’Islam prônant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, en se fondant sur le Saint Coran, la noble Sounna du Prophète et l’histoire islamique rayonnante, et en ayant recours aux technologies modernes utilisées dans ce domaine ».

L’exposition et le musée comprennent trois principaux pavillons, à savoir : « L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique », « Panorama de la chambre du Noble Prophète », supervisés par la Ligue islamique mondiale et conçus pour la première fois avec la technologie 3D et la réalité virtuelle (VR), et le pavillon « L’attachement des marocains au Noble Prophète, symbole d’amour et de fidélité », supervisé par la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, poursuit le communiqué.

Cet édifice scientifique continue d’enregistrer une affluence remarquable de la part de toutes les catégories du peuple marocain et des visiteurs du Royaume en provenance de divers pays du monde, relève la même source.

Depuis son ouverture au grand public le 28 novembre 2022, le nombre de ses visiteurs approche les cinq millions, qui ont exprimé leur satisfaction de la visite et affirmé que l’exposition est devenue une destination pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de la noble Sîrah du Prophète, conclut le communiqué.

S.L.